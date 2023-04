Posteó un video y aconsejó: “No se olviden de trabajar el tren superior”

Rocío Guirao Díaz se radicó junto a su esposo, Nicolás Paladini, y sus tres hijos en común: Aitana, de 13 años, Indio, de 11, y Roma, de 6, en Miami. Desde allí la modelo sube diversos posteos en los que comparte sus tips fitness con sus fanáticos.La exparticipante de “Tu Cara me Suena” es una promotora de la vida sana y del cuerpo saludable, tonificado y bien definido. Hace un tiempo, se refirió a su nueva vida con sus followers: “Ustedes ven el cambio ‘exterior’, pero créanme que es una consecuencia de todo lo que siento por dentro, lo feliz que estoy y lo duro que estoy trabajando por mis objetivos”.Las publicaciones que hace la expanelista de “Pampita Online” están repletas de mensajes de superación. Sin ir más lejos, hace unos días, Rocío Guirao Díaz escribió en su Instagram: “Si arrancaste este lunes con ganas de hacer un cambio en tu estilo de vida, si estás con ganas de cambiar esas costumbres que no te suman por hábitos saludables, te invito a ponerte en movimiento”.“Vas a encontrar rutinas de entrenamiento para todos los niveles, guía de nutrición para que puedas ordenar tu alimentación y una guía de hábitos saludables para que todas las semanas tengas un nuevo objetivo y así recuperar la motivación”, expresó Rocío Guirao Díaz. Hace unos minutos, la modelo le mostró a sus fanáticos el arduo entrenamiento para tener una espalda soñada.En el epígrafe del video, Rocío Guirao Díaz explicó: “No se olviden de trabajar el tren superior. Si bien a la mayoría de las mujeres nos gusta más entrenar las piernas y los glúteos, trabajar la parte superior del cuerpo es fundamental para lograr un total equilibrio, ayuda a prevenir lesiones y mejora tu postura”.Hace unos días, Rocío Guirao Díaz le mostró a sus seguidores de Instagram la habitación en donde guarda su ropa, zapatos y carteras. “Ya que hablo con ustedes, les muestro que estoy acomodando mi nuevo clóset. El otro me quedaba muy pequeño, estoy acomodando. Acá van puertitas, ahí un asiento y allá más puertas”, sostuvo la actriz.

“Aquí está el espejo donde muestro mis looks. No se me rían, pero todavía guardo mi vestido de novia, los dos cambios, ¿pueden creerlo? Está impoluto encima, como si no hubiese bailado toda la noche ¿Alguien más guarda el vestido de novia o soy la única canceriana que hace esto?”, comentó Rocío Guirao Díaz.