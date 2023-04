Alfa contra Romina: “No le creo, hay cosas de la política que me dan vergüenza”

Walter Santiago, más conocido como “Alfa”, visitó el programa Pasa Montagna, que conduce Pablo Montagna por Radio Rivadavia. Tras la altísima exposición que logró con su participación en Gran Hermano, ahora sigue con su vida como la hacía anteriormente. “Estoy tranquilo, con todos los patitos en fila. Yo al principio pensé que el programa era un fracaso, pero después me di cuenta que no. Lo que se vino es un golpe de fama increíble que yo no lo puedo creer todavía”.



Dentro del reality, Alfa fue muy cercano a Romina Uhrig porque eran los más grandes y porque amaban cocinar y compartían ese momento juntos. Hasta que finalmente se distanciaron y hoy ese desencuentro no tiene retorno, especialmente por las diferencias políticas entre ellos.



“A Romina no le creo. No le creo cuando dijo ‘llegué a Diputada porque era la esposa de Walter (Festa)’. El país está estallado en llamas y anteayer estaba en la Casa de Olivos. A mí hay cosas de la política que me dan vergüenza y asco”, aseguró Alfa, que destacó que en Gran Hermano pudo contarle a la gente historias de su vida y se dio cuenta que sus compañeros “no tenían historia, estaban vacíos”.



“Soy totalmente apolítico. Soy enemigo del sistema. Desde que tengo uso de razón están hundiendo el país cada vez más. Mientras los chorros y los asesinos no paguen por lo que están haciendo, esto va a seguir siendo tierra de nadie. No puede ser que todo es gratuito. Matan a un jubilado es gratis, matan a un padre de familia es gratis… El día que haya que pagar, el que sale con un chumbo a robar, lo va a pensar”, analizó.



“Los mismos tipos que golpearon a Berni son los mismos que votaron al kirchnerismo. ¿Cómo es la historia? ¿Seguimos votando lo mismo? Que todos presenten a fin de año una carpeta contando qué hicieron para que vivamos mejor. Se dedican a hacer comederos y merenderos. Enseñen a los padres de esos chicos a ganar el dinero para llevar el pan”, agregó.



A pesar de haber logrado cierta popularidad, no quiere saber nada con aceptar una propuesta para entrar en el mundo de la política: “No estoy capacitado para hacer política. Hoy no votaría a la gente que está. ¿Qué hizo Máximo Kirchner para estar en el lugar que está? Macri al menos fue empresario, hizo una gestión en Boca, una gestión en la Ciudad…”.



Por último, el ex Gran Hermano se refirió al comentario que hizo Víctor Hugo Morales. El conductor dijo que Alfa era un enviado de Estados Unidos y que eso era muy notorio por la campera que solía usar, donde se veía la bandera de dicho país. “Es un salame infernal. ¿Por la campera? Ahora, si te pones una remera con el asesino del Che Guevara, ¿está bien? Es la falsa hipocresía argentina. ¿Por qué no tengo la libertad de ponerme la campera que tenga ganas?, concluyó.

Fuente: NA