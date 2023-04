Parejas de Selección: Oriana Sabatini habló de la integración de Tini Stoessel

La actriz, cantante y modelo Oriana Sabatini contó cómo fue la integración de Tini Stoessel al grupo de las parejas de los futbolistas de la Selección, luego de consolidar su noviazgo con el mediocampista Rodrigo De Paul durante varios meses.



“Estoy contenta de estar en la Argentina de vuelta. Llegué un día después del partido de Argentina. No pude estar en los festejos porque tenía un evento en Londres y a mi novio (Paulo Dybala) le dijeron muy sobre la hora que las mujeres al final podían entrar y ya no llegaba de ninguna manera”, reveló en LAM.



De todos modos, sí pudo asistir a la fiesta de los campeones del mundo: “Estuvo muy divertida, todo muy lindo. Un clima de festejo, obviamente, por la felicidad enorme de haber ganado y sé que había ganas de hacer esta fiesta con la familia y demás”.



Luego, le preguntaron cómo se llevan entre las parejas de los jugadores de la Scaloneta y comentó que se llevan “bárbaro” y que “todas son un amor y tienen re lindos valores”. Y destacó: “Tengo muy buena onda con todas”.



Para cerrar, el movilero del programa bromeó con que la llave para ingresar al grupo es mantener una buena relación con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi; y Jorgelina Cardoso, la de Ángel Di María. “No, me parece que no hay status en esos lugares. Eso es algo que lo crea más la gente”, consideró Sabatini.



Luego, le preguntaron sobre la integración de Tini y dijo: “Se lo vas a tener que preguntar a ella. Yo la veo contenta y la pasamos bárbaro”.

Fuente: NA