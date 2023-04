Andrea Rincón: “A los 15 años tenía un novio de 33”

En medio de los debates que se generaron en diferentes medios televisivos por la detención de Marcelo Corazza y la denuncia mediática contra Jey Mammón, en ambos casos por cuestiones de abuso sexual contra menores, Andrea Rincón sorprendió a sus compañeros en Rock And Pop contando una experiencia personal de su adolescencia.Primero relató un caso ocurrido en su propia familia, cuando contó que "Mi abuela se casó a los 15 años y mi abuelo tenía más o menos esa edad que dice Sofía Gala”, (en relación del romance de la hija de Moria Casán con un médico mayor de 40 años). Entonces uno de sus compañeros la contradijo destacando que "Para la ley no existe lo consensuado cuando tenés 15 años".Allí fue cuando Andrea contó su propia historia, desconocida hasta el momento. “De hecho, de chica yo también a los 15 años tenía un novio de 33. Antes las cosas eran naturalizadas y distintas", manifestó, más allá de que algunos de sus compañeros no estaban de acuerdo con su postura.Además Andrea recordó la forma en que la televisión de entonces mostraban actitudes misóginas y sexistas donde las mujeres quedaban reducidas sólo a mostrar su cuerpo y ser objeto de burlas y bromas por parte de los capocómicos. Y realizó un fuerte cuestionamiento al respecto."Teníamos en la tele a Guillermo Francella diciendo 'Es una nena', a Alberto Olmedo y Jorge Porcel pichicateando a dos minas, durmiéndolas para violarlas, era lo cultural y lo que consumimos”, remató la actriz, molesta´por lo que pasaba por entonces y por lo que tenían que soportar las mujeres si querían seguir en el medo artístico.