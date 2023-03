Marcos ganó Gran Hermano por una abrumadora diferencia de votos

El participante de Gran Hermano 2022 Marcos se consagró como el ganador del reality al imponerse en la final contra Nacho y Julieta. De esta manera, el programa conducido por Santiago del Moro llegó a su fin tras un exitoso ciclo que duró cinco meses.El salteño se quebró en llanto luego que el presentador anunciara que se quedaba con el premio máximo del concurso., Nacho (29,17%), el segundo; y Julieta (19,66%), la tercera, quien abandonó la casa en el comienzo del programa de este lunes."No lo puedo creer. Para mí es un sueño, no es real", expresó Marcos una vez que salió de la casa.Los últimos en marcharse fueron Nacho y Marcos. Cuando el primero cruzó la puerta, el salteño quedó solo, en cuclillas y tapándose la cara, mientras lloraba de emoción. Con este resultado, se adjudicó un premio de $15 millones y una casa.En un final conmovedor, Gran Hermano llamó a Marcos para que tome su valija y apague las luces de la casa: "Querido Marcos, muchas felicidades, ganador. Buscamos la valija, porque ya es momento de abandonar la casa. Llevamos a Morita. Te he observado en todo este tiempo desde aquel primer día que entraste con tantos sueños e ilusiones y sos hoy el último en salir. Los dos, con Mora".Y completó: "Me gustaría que compartamos este momento tan lindo, de apagar las luces de esta casa". Posteriormente, le dedicó algunos elogios y "El Primo" salió definitivamente de la casa."Es una locura, no lo puedo creer. Gracias a todos. Esto es mucho más de lo que pensaba. Gracias por todo el aguante, es una locura", había expresado Nacho cuando le tocó reencontrarse con sus seres queridos.A su vez, Julieta se mostró feliz por su rumbo dentro de la competencia: "No puedo más de la felicidad. Estoy feliz. Qué emoción".