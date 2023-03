Nicole Neumann: “Pampita me felicitó por mi casamiento”

Nicole Neumann estuvo como invitada en el programa Co te va, Co, te va, que conduce Robertito Funes Ugarte, por LA990, y habló de su romance con el piloto de TC, Manu Urcera, la crianza de sus hijas y su relación con Pampita.



Sobre su noviazgo, destacó que lo conoció por su manicura que atiende a Carolina Oltra, que está casada con otro piloto de automovilismo e hizo la presentación. El romance prosperó, llegó la propuesta de matrimonio y ahora Neumann está muy involucrada en la organización de su tercer casamiento (estuvo casada con Nacho Herrero y con Fabián Cubero) porque quiere que sea una celebración perfecta. Por eso aseguró que no entrará a caballo porque “no hay que repetir lo que salió mal”.



“Estoy feliz, es lo más lindo del mundo casarse y es toda una familia increíble”, remarcó la modelo, quien no descartó volver a tener un bebé: “Son todos proyectos de familia”. Ella tiene tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su matrimonio de 10 años con Cubero. “Cuando uno se comporta como corresponde, las cosas buenas llegan. El nivel de pavadas que se habla ya no doy ni bola. Yo creo que la educación de antes me sigue gustando y me parece que es primordial, los valores, la educación. Me gusta inculcarles eso a mis hijas, el agradecimiento, la educación”.



Nicole también se refirió a su vínculo con Pampita, que tanto dio que hablar durante muchos años y que ahora las encuentra con un presente laboral compartido en el jurado del programa Los 8 escalones, que conduce Guido Kaczka, por El Trece.



“La recibimos en nuestro programa tan amablemente”, recordó Neumann, que ahora mantiene un buen vínculo como compañeras de trabajo: “Estamos trabajando juntas y nos llevamos bien. Me felicitó por el casamiento. Tenemos una relación cordial de laburo. Hoy estamos grandes, con hijos, tenemos problemas reales”.



Nicole Neumann ya era modelo cuando Pampita irrumpió en las pasarelas y salió a la luz un apodo despectivo que le habrían puesto a Carolina Ardohain. La enemistad entre las modelos se mantuvo y se recrudeció con el pasar de los años, pero hace tiempo que buscan llevarse bien y ahora parece que lo están logrando.

Fuente: Noticias Argentinas