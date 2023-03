Wanda Nara debutó en la conducción MasterChef: cómo le fue con el rating

Una nueva edición de MasterChef Argentina comenzó este lunes por la noche con la conducción de la empresaria Wanda Nara, luego de varias temporadas en la versión “Celebrity”. Ahora, competirán cocineros amateurs que no son famosos y serán juzgados por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.“¡Bienvenidos a Masterchef! Las cocinas más famosas del mundo se preparan para abrir sus puertas totalmente renovadas y con sorpresas. En esta temporada se inscribieron más de 10 mil cocineros amateurs de todo el país que sueñan con cambiar sus vidas”, comenzó Wanda.Y siguió: “Serán dos días en los que el jurado elegirá 24 cocineros que pasarán a la siguiente fase y seguirán compitiendo con el gran objetivo de convertirse en los 16 participantes de esta temporada”.Luego, la presentadora explicó en lo que se iba a basar la jornada: “Cada uno trajo los ingredientes para realizar su mejor plato. Para hacerlo tendrán solo 50 minutos. Luego deberán recorrer el largo pasillo que los dejará cara a cara con el jurado. Y tendrán 5 minutos más para terminar su receta y emplatar. El objetivo será conseguir el delantal que los lleve a la siguiente etapa”.“Y para eso deberán obtener la aprobación de dos de los tres jurados. Todo viaje por más largo que sea, comienza con un primer paso. Ese primer paso lo vamos a dar juntos. ¡Bienvenidos a Masterchef!”, expresó la hermana de Zaira.Uno de los participantes que debutó esta noche fue Federico Lanzi, que cocinó un chile relleno de arroz, champiñones, muzzarella y almendras, frente a los reconocidos chefs, quienes le fueron preguntados cuestiones acerca de su plato.El muchacho no pudo controlar sus nervios y su preparación no estuvo a la altura de la competencia, por lo que el jurado lo eliminó.Luego, llegó Natalia, la primera en clasificar al reality, con sus pácoras de chaucha: “Son como unos buñuelos, la diferencia que tienen es que no utilizan ni huevo ni harina. Se usa harina de garbanzo. Le hice un hummus para acompañarla”.Tras el paso de tres participantes que quedaron eliminados en su primera presentación, llegó el turno de Delfina, una joven de 19 años, que preparó unos canelones de verdura con salsa bechamel y conquistó al jurado.Con la misma suerte corrió Silvana, que hizo un pollo al champignon con ñoquis húngaros. Por otro lado, con un plato tradicional tal como una milanesa con papas, Carlos se ganó el voto de confianza de los especialistas y obtuvo su delantal.Otro de los que sorprendió fue Aquiles, un cordobés de 19 años, que presentó un picoteo de comida árabe. Posteriormente, Micaela ingresó a MasterChef Argentina gracias a su entraña rellena y jamón asado, con papas dauphine.A su vez, Rodrigo y Nélida también obtuvieron el “sí” de los jurados luego de cocinar unas albóndigas con corazón de coliflor y unos chorizos a la pomarola, respectivamente.El último en entrar a la competencia fue Antonio, un salteño que hizo una humita con vegetales salteados con una salsa dulce y picante de miel, queso de cabra y ají cayena.El debut de MasterChef Argentina fue auspicioso.y desde entonces el marcador no paró de subir.Fue así que, que atraviesa sus últimas jornadas antes de finalizar.