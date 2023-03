Bikini diminuta y poses de yoga: llamó la atención con infernales fotos retro

Rocío Guirao Díaz por las microbikinis es una de ellas. La modelo, radicada en Miami, llena su perfil de Instagram de fotos en trajes de baño, y ahora compartió un recuero de una producción de moda que hizo hace años en África: bikini diminuta y poses de yoga.En las imágenes, se ve a una joven Rocío en las ruinas de Túnez, que ya vaticinaba su amor por la vida fitness y el yoga: de cabeza, con las manos en el piso, en una suerte de vertical, se lució para la cámara con un traje de baño de dos piezas terracota, con corpiño tipo top y bombacha taparrabos colaless, con una onda prehistórica estilo Picapiedras.Como detalle, sumó una tobillera del mismo género de la microbikini, atada con un nudo en una pierna y otra tira por sobre la rodilla de la otra. El look se completó con el pelo lacio al viento y una apuesta de maquillaje recargada: máscara de pestañas, delineado, mucho rubor y labios rosas, detalló“Tbt y esta produ que nunca pasa de moda”, escribió la influencer como pie de foto de las postales, que se llenaron de halagos. Sus fanáticos no tardaron en darle el visto bueno al look con miles de “Me Gusta” y la halagaron por la belleza que irradiaba en su juventud.