¿Cómo será el reencuentro entre Julieta de Gran Hermano y su novio?

Julieta Poggio tuvo una charla con Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano donde habló sobre el deseo sexual que quería cumplir con su pareja al salir del reality. Tras cinco meses de encierro, necesita reencontrarse con su novio Lucca Bardelli. “Cuando lo vea me quiero ir para su casa directamente. No quiero ni ir a la mía. Porque quiero hacerlo ahí en su casa”, dijo la modelo.



Pero Romina trató de frenarla recordándole que la está escuchando su suegra: “Ya lo vas a ver a Lucca”. Y le recomendó que mejor vayan a un hotel, para que sea más íntimo: “Más tranquilos. Pero no uno de esos donde van a hacer esas cosas. A un hotel lindo, en el que puedan desayunar, quedarse a dormir...”.



“No, pero eso después porque no voy a aguantar las ganas”, le contestó Julieta, quien probablemente por estos días reciba la visita de su novio dentro del programa, tras la aparición de las hijas de Romina porque en instancias finales del programa llegan para los concursantes las visitas más esperadas.



Durante una entrevista con el programa A la Barbarrosa, el novio de la modelo no quiso dar detalles sobre su posible ingreso al reality pero sí contó cómo tiene pensado que sea el reencuentro. Sueña con poder irse de viaje con su novia: “Me imagino un encuentro muy romántico. Nos quedó pendiente un viaje a Brasil que teníamos sacado para enero y que podemos reprogramar”.



“Tenemos una intimidad linda como toda pareja. Está bueno que el reencuentro sea más privado”, dijo Lucca, destacando una vez más que no son ciertos los rumores de infidelidad que surgieron semanas atrás con supuestos chats que se filtraron con una tercera en discordia: “Me porté re bien. De 1 a 10, un 11. Nunca van a tener nada, ni una prueba, ni un mensaje raro, ni nada”.



Cuando ingresó una de las hermanas de Julieta al programa, la modelo le dijo que esperaba poder ver a su novio y se preocupó por si estaba todo bien entre ellos. Desde sus redes sociales, Bardelli aclaró que no había podido ir porque solicitaban familiares directos en esa oportunidad: “Me mata de amor, todo está más que bien mi amorcito. Nuestro reencuentro va a ser en privado y el más lindo del mundo. Te extraño a más no poder”. (NA)