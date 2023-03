Conmovedor reencuentro de Nacho con su abuela y su “segundo papá”

Como ocurrió el lunes con Romina, que recibió la visita de sus tres hijas en Gran Hermano 2022, Nacho tuvo un conmovedor reencuentro este martes con Jesús, la ex pareja de su papá, a quien lo considera como un segundo padre, y con su abuela materna, Tesi.La emoción lo invadió nuevamente cuando observó que también había ido Jesus, que estaba escondido en la cocina."Estaba en Madrid cuando me convocaron. Tuve que viajar a Miami y de ahí venir para acá. Hace tres días que no duermo, pero estoy acá por vos", expresó."Es una locura. ¡No me lo esperaba!", resumió Nacho, que tuvo un rato muy emotivo junto a sus seres queridos.Más allá de este lindo momento, la que no la pasó para nada bien fue Julieta, que perdió la prueba del líder de la semana y estalló de furia.Ella compitió en dupla con Nacho contra Romina y Marcos, quienes resultaron vencedores. El miércoles, ambos deberán enfrentarse para definir la cuestión."Me da frustración porque me cambiaron los planes. Ya pensaba que estábamos todos... los cuatro en la final", le recriminó la joven al conductor del programa, Santiago del Moro, cuando se hizo presente en la televisión tras el desafío.