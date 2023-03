Mónica Farro dio detalles íntimos del romance que tuvo con Juan Román Riquelme

La exvedette Mónica Farro se encuentra en un momento importante a nivel familiar, casada con su pareja Leandro y en medio de una mudanza. Además, disfruta de su hijo de su hijo de 28 años y de otro chico menor de edad de 9 años, fruto de la anterior relación de su marido. Se suma incluso su perra Luna, a quien tiene un integrante familiar más, lo que multiplica al clan ensamblado que conforman.



En este sentido, estuvo junto con Flor de la V en Intrusos y la conductora le preguntó sobre la posibilidad de escribir su historia: “Hace tiempo tuve ganas, estuve hablando con unas personas. Después alguien me dijo, ‘no, no es importante tu vida’”.



Por lo que se tomaron con humor la situación y recordó distintos episodios de su vida y aseguró: “Da para hacer varios libros, no uno. Alguien me tiene que ayudar”. De esta forma, Karina Iavícoli, panelista del ciclo y de Radio Mitre, le preguntó preguntó a Mónica Farro acerca de sus romances ocultos.



“Hay varios, pero nunca se enterarán. El de (Juan Román) Riquelme sí, pero otros no”, expresó la exvedette y dejó boquiabiertos a los presentes. “Hace un montón. Lo conté creo que acá tres años después”, agregó sobre el exfutbolista y actual vicepresidente de Boca.



Además, manifestó: “Que dije que no era nada goleador. Lo maté” y provocó las risas de todo el panel. “Nos vimos un par de veces, era divertido, nos ca. . . de risa, algo cortito. Pero a mí no me servía’, detalló.



Por otro lado, la exvedette sostuvo: “Hubieron otros que nunca se enteró nadie y esas cosas no las contaría jamás”. Además, señaló: “Gente muy, muy. . . ”, mientras hacía gestos con su mano para indicar que eran conocidos por su status en la sociedad.



“Rubros muy conocidos”, agregó entre risas ante las preguntas del panel y continuó: “Yo no lo contaría porque fue algo que hice yo y nunca me vi en ningún lugar ni sacándole el novio a alguien ni hablando de alguien para estar en un programa”.



“Nunca fui segunda de nadie, mi amor”, expresó en este sentido y concluyó: “No sería jamás. No lo haría por mí ni tampoco porque a mi me engañaron mucho entonces no se lo haría a otra persona. Tengo ese código”. (Radio Mitre)