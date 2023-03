Marcela Kloosterboer: “Renegué de ser linda; sentía que eso tapaba el talento”

Marcela Kloosterboer reflexionó sobre sus primeros pasos como actriz. Y sorprendió al afirmar que renegó ser linda, hablando en términos hegemónicos.



Sincera, la actriz explicó por qué, a pesar de lo que muchos creen, tener una belleza hegemónica no siempre es lo mejor. Al menos, en el ámbito de la actuación.



"Sé que está bueno ser lindo y mi mamá siempre nos decía a mí y a mi hermano, que es hermoso y para mí él es el lindo de la familia, que es importantes ser lindos y que eso te abre puertas. Yo un poco renegué de eso de chica porque, al ser actriz, siempre se reconocía la belleza y sentía que eso tapaba el talento", se sinceró en diálogo con Pronto.



Y contó qué le "jodía" de esta situación. "Entonces pensaba: ‘Bueno, pará, estoy actuando hace diez años y solo me reconocés que soy linda’. Un poco me jodía. Siento que es algo que está bueno y a mí me gusta cuidarme para estar bien y verme bien, pero sé que no es lo más importante. Nunca lo usé demasiado a mi favor", sumó, contundente.



"No te podría decir que no le doy bola porque tampoco es que salgo con los pelos desprolijos o mal vestida. Sí que me importa y soy exigente conmigo misma, con estar bien y entrenar. Me cuido la piel y me ocupo, pero no es algo que haya puesto delante en mi vida", cerró.

