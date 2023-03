Gran Hermano: última gala de nominación y hay un primer finalista

Después de lo que fue el reingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano 2022, este miércoles por la noche se realizó la última gala de nominación: fueron cuatro los participantes que quedaron en la placa, por lo que uno se convirtió en el primer finalista del reality.“Esta noche es la última gala de nominación y cuando Gran Hermano me diga `sí, ok, es ahora`, yo les voy a decir la fecha de finalización, que sé que es lo que ustedes quieren saber”, les anticipó el conductor del programa, Santiago del Moro.Esta semana, el ganador de la prueba del líder fue Nacho, quien no solo se salvó de ir a la placa y salvará este jueves a un participante, sino que también se convirtió en el primer finalista del certamen.Los hermanitos pasaron uno por uno al confesionario para votar a sus compañeros. A diferencia de otras galas, en esta oportunidad Gran Hermano les dio la oportunidad de explayarse un poco más para argumentar sus decisiones.La primera en entrar fue, quien le dio sus primeros dos votos a Camila, por “su energía, sus formas, luego hubo cosas suyas que no nos cerraban con las chicas”. Después, le otorgó un voto a Marcos, porque “no la puedo votar a Juli así que lamentablemente es un voto para él”.A su vez,optó por darle los dos votos a Julieta y a Camila, ambos casos por afinidad.Más tarde, le tocó el turno a, que eligió sus dos votos para Camila, debido a que “con ella tuve muchas idas y vueltas, somos muy parecidas en algunas cosas pero hay otras que me hicieron dudar”. Para cerrar su nominación fue con un voto para Marcos, porque no quería elegir a Romina., la que más se extendió en sus argumentos, votó por duplicado a Romina y mencionó algunos momentos en los que no se sintió a gusto como cuando la “trató de mentirosa”. Por último, fue por Marcos, aunque “sabe que es fuerte” y que “no tiene ningún motivo” en su contra.De esta manera, Romina, Julieta, Camila y Marcos son los nominados esta semana. Nacho deberá salvar a uno de ellos este jueves.