Ex concejal mostró su rutina en el gimnasio y dejó un mensaje para las mujeres

Cande Correa es una influencer salteña que hasta hace poco fue concejal. La joven comparte sus rutinas y esta vez, mostró un video en el que se puede ver su estricto entrenamiento para cuidar su cuerpo.Con la canción ’Tan Solo’ de Los Piojos de fondo, exhibió su rutina en el gimnasio para las partes de glúteo, abdomen y piernas. Al principio del video, se puede ver que está acompañada por su personal trainer, quien la ayuda en cada uno de los ejercicios.Con una calza larga y un top deportivo, la ex concejal estaba acostada boca abajo sobre una colchoneta, con una rodillera con peso en una de sus piernas y comenzó a hacer patadas hacia arriba para trabajar toda esa parte del cuerpo.Luego, pasó a la parte de las máquinas y continuó trabajando la misma zona. Primero entrenó cada pierna con una barra y después pasó a una para elevación de caderas. Por último, se mostró en la aparato llamado ‘multicadera’ para fortalecer los aductores, abductores y glúteos en su totalidad.Además de compartir un video con su rutina de gimnasia, la influencer salteña se animó a contar una experiencia muy personal. “En algún momento de mi vida sentí mucha inseguridad, quizás ni siquiera dependió de otra persona a la cual siempre culpe por hacerme sentir así, mi inseguridad era mía, no había culpables”, comenzó diciendo Correa.Luego, dijo que pasar situaciones “en donde ‘amores’ te tiren por el piso, o el público te exija siempre más y más. En donde sentir estar siempre desconforme con mi cuerpo. Sí, esa mujer que ustedes ven tan segura también pasó por todo eso”.Cuando fue mamá, le tocó “ser x2″. Sus tiempos, su cuerpo y “miles de cosas” habían cambiado para Candela. “De a poco empecé a recuperar la seguridad, pero sin embargo seguía sintiendo algunas de esas inseguridades, por ejemplo el no sacarme la campera de la cintura, hoy encontré un lugar que lo siento muy mío, donde siento un espacio del que me siento parte”, reveló.Ese lugar es muy especial para la salteña porque puede comprometerse con ella misma. “Que fácil era priorizarme a mí como número uno y pensé que iba a ser difícil, más allá de mis hijos, de mi pareja, amigos, familia, creo que el amor propio, el compromiso con uno mismo, el cuidarme hace que yo sea un mejor ser humano, priorizarme me hace hasta relacionarme mejor con el resto y ser mejor”, expresó.Correa contó que conoció a Lourdes Cebrian en el pasado y ahora es parte de su presente. “Que hermoso regalo. Gracias por brindarme este espacio, por tu tiempo, disciplina, y por el cariño enorme que me das. Mi entrenadora, mi amiga, y una persona que admiro muchísimo”, enunció.Por último, Cande le dedicó un mensaje a sus seguidores para que nunca pierdan las esperanzas. “Por eso si ustedes sienten que están pasando por una situación similar que puedo decirles. Prioricen a ustedes mismo y comiencen a cambiar su vida porque esto no es solo físico, esto es emocional. Va mucho más allá”, cerró la influencer.