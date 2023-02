A los 54 años, periodista sorprendió a sus fans con una sensual foto

Nancy Pazos llamó la atención con su último posteo. Esta vez, la hoy panelista de El Debate de Gran Hermano compartió una foto mostrándose muy sensual.“Aprovechando a full el relax”, escribió junto a su imagen en la cual se mostró tomando sol.“Se viene un año de mucho trabajo. Será un montón. Pero realmente cada una de las cosas que me ofrecieron para este año electoral me apasionaron. Los chicos ya están más grandes. Y yo me debía a mi misma volver a trabajar a full en mi profesión. Voy a dejarlo todo en la cancha”, completó su mensaje.