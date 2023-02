Noelia Marzol cambió su look y hubo llamativos comentarios

La bailarina, actriz, y mamá de Alfonsina y Donatello, subió una publicación en su cuenta de Instagram y anunció con una foto en la bañera de su casa que había cambiado su look: "La evidente! Tremendo cambio de look. Rotundo!", escribió junto a una foto que la mostraba sensual en ropa interior.No solo sorprendió a sus seguidores con su nuevo cabello 'estilo carré', sino que también su marido se atrevió a dejarle un comentario. "Noooo, pero te fuiste al carajo!! La verdadera whip", reveló Ramiro Arias, el actual futbolista de Deportivo Morón."Ah, te amo amor! Saber que me haga lo que me haga, voy a llegar a casa y vos me vas a decir que estoy hermosa. Me hace una mujer más segura. Y me atreví a cualquier cosa. Sos todo mi negro. Te amo", le respondió Noelia, muy feliz por haber visto su reacción.Luego de este lindo comentario de su marido, los seguidores de la modelo, entre risas, empezaron a comentar en la publicación de la siguiente manera: "Hacele el tercero", "Hacele cinco hijos más", "Ese nuevo look pide a gritos el tercero".Horas más tarde, a pedido de sus fans, Noelia Marzol mostró su look en sus historias de Instagram y explicó lo que está haciendo de su vida. "Bueno, me estaban pidiendo video del nuevo look. Nos vinimos al campo, aunque sea muy agotador porque está a 350 kilómetros y tengo que manejar con las dos criaturas atrás. Estoy feliz de haber llegado acá porque lo disfrutan demasiado, así que voy a subirles material de estos dos dándolo todo", concluyó la actriz.