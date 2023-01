Desafiando la censura, Noelia Marzol mostró lo que es “ser mamá”

Hace muy poco, Noelia Marzol se convirtió en madre por segunda vez al dar a luz a Alfonsina, fruto de su relación con Ramiro Arias. Actualmente ya se encuentra trabajando. Es así como decidió compartir una situación que vivió al congeniar ambos mundos."Este no es el lado B, esto es ser mamá", comenzó afirmando en el posteo que hizo Instagram, y amplió: "Les cuento el contexto de la foto. Yo había ido a trabajar con Alfi. Volví a casa y, después de la rutina, fui a dormir a Dona -su primer hijo-. A los 5 minutos de acostarse, se vomitó todo (encima mío por supuesto) así que me fui a dar una ducha rápida", contó.Y continuó: "En el medio, Alfon (sic) empezó a llorar de hambre; y Dona, de sueño. Y mamá me llamó para preguntarme cómo estábamos. Ese momento que capturé para mostrarles, en el que estoy realmente sobrepasada, siento que identifica a todas las mamás y papás del mundo. Pero nada de lado B. Eso es maternar, como también materno cuando estoy trabajando, me maquillo y visto para salir con amigas, y hago Gym", les reveló junto a una foto en la que aparece amamantando y en la cual tuvo que deformar una parte para evitar la censura."Ser mamá es el combo, y todas las facetas conviven. Porque podemos y lo damos todo. Así que aunque desespere, siempre llego a la misma conclusión: Amo ser mamá, y asumo que algo tan maravilloso tiene un 'costo'", cerró.