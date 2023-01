Gran Hermano: sorpresiva decisión de Romina y Marcos para salvar a un compañero

Los líderes de la semana de Gran Hermano 2022, Romina y Marcos, ambos ganadores del desafío que se realizó días atrás, tomaron una decisión que sorprendió a todos al salvar a un compañero de la placa de nominados.Ambos habían votado muy diferente este miércoles durante la gala de nominación y debieron ponerse de acuerdo en optar por una sola persona, de modo que iban a tener que traicionar sus propios principios.Los nombres por los cuales tuvieron que debatir fueron Ariel, Agustín, Daniela y La Tora.El día previo, Marcos le había dado dos votos a La Tora y uno a Ariel, aunque no dio más motivos que el de no tener “tanta relación con ellos como con otros participantes”.En tanto, Romina fue por dos votos para Nacho, porque “es una persona que siempre me generó muchas dudas” y otro para Agustín, ya que se siente “más cómoda con otras personas”.Un rato antes de tener que dar a conocer su decisión, Gran Hermano citó a ambos al sum para que debatieran al respecto.Marcos dejó en claro que quería que su amigo Agustín saliera de la placa, pero iba en contra de los intereses de Romina. Lo mismo sucedía con Daniela, la apuntada por la líder de la semana, que no era del agrado del joven.Por lo tanto,antes que a La Tora, en una resolución poco esperada.