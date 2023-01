Agustina Cherri fue mamá por cuarta vez y reveló el nombre del bebé

Agustina Cherri se convirtió en mamá por cuarta vez y comunicó la feliz noticia a través de sus redes sociales. La actriz publicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram para celebrar el nacimiento de su hijo.“Nació el 22/01/2023 a las 09.19. Es un acuariano, conejo de agua”, escribió Agustina en el posteo y continuó: “Tiene 3 hermanos que lo aman, un papá que yo amo con todo mi ser y una mamá feliz”.Además, aprovechó el posteo para agradecer al equipo médico que estuvo a cargo del parto. “Gracias por acompañarme en cada uno de mis viajes hacia los brazos de mis hijos. ¡Parir y nacer en libertad!”, expresó Agustina.Junto al posteo, compartió las primeras imágenes sosteniendo a su bebé en brazos y otra acompañada de los médicos que estuvieron con ella en ese momento tan especial. La actriz además,. Agustina ya es mamá de Muna y Nilo, frutos de su relación con Gastón Pauls, y con su pareja actual, Tomás Vera, son papás de Alba, quien nació en octubre de 2019.La publicación de la llegada de Bono se llenó de mensajes felicitando a la pareja por su nuevo bebé. Entre los mensajes de cariño estuvieron presentes un montón de famosos. “Hermoso Bono! Bienvenido! Te amamos. ¡Se agranda la gran familia! ¡Los quiero! Vamooooooooo”, escribió Gastón Pauls, ex pareja de Agustina."¡Bienvenido Bono hermoso, naciste el mismo día que la Tata! ¡Felicitaciones papis! ¡Los quiero mucho! ¡Hermosa familia!”, comentó Claudia Villafañe, quien nació el mismo día. “Llegó!!! Bienvenido bebito. Felicitaciones Pepo y Agus”, puso Marcela Kloosterboer, amiga de la actriz.“¡Hola Bono! Ya te amamos bebito. Que bella sos Agustinita”, le comentó Celeste Cid, mientras que Isabel Macedo le escribió: “Agus! ¡Te felicito con todo mi corazón! ¡Bienvenido Bono!”.La actriz había anunciado su embarazo en agosto del 2022 cuando tenía 4 meses de embarazo. “Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza. Gracias a todos los que guardaron el secreto. Se agranda la familia y somos muy felices”, escribió Agustina en su momento.También reveló que se había enterado de su embarazo el mismo día de la ceremonia de los Martín Fierro. “Esa mañana, antes de ir al hotel a prepararme, me hice el test y me dio positivo. Estuve toda esa noche como en una nebulosa, con una sensación extraña. Encima, después vino el premio, que no solo me dieron a mí sino al programa y a compañeros. Ese día me fui a dormir sin entender nada de nada”, dijo Cherri, quien resultó ganadora del premio a Mejor Actriz Protagónica por su papel en ‘La 1/5-18’.