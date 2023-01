Santiago del Moro entró a Gran Hermano y sorprendió a los participantes

La entrada de Santiago en la casa de Gran Hermano... #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/5VqW37hzDR — Gran Hermano Clips (@GHermano_2022) January 10, 2023

Cómo es el desafío para ganar el auto

En el marco de la súper gala de Gran Hermano de este lunes, el conductor Santiago del Moro ingresó por primera vez a la casa, provocando una explosión de sensaciones por parte de los jugadores.Lo primero que vieron los participantes fue una valija y empezaron las especulaciones. "Es Coti, es Coti", repetían varios, entre entusiasmados y asustados.Finalmente, los "hermanitos" vieron al conductor de Telefe y fueron a abrazarlo, desbordados de felicidad.Luego Del Moro comenzó a recorrer la casa junto a los participantes. También les comunicó que les tenía una sorpresa a los jugadores que nunca salieron del juego.Los ubicó en grupo y primero llevó al SUM a los participantes del repechaje y a los dos nuevos. Les mostró cuál era la sorpresa: un hermoso auto. Luego llevó a quienes competirán por el mismo y les explicó cómo deberán hacer para ganárselo.Santiago también pasó por el confesionario y habló con Gran Hermano sobre sus sensaciones de estar dentro de la casa más famosa del mundo.El "desafío del auto" y tiene reglas específicas, que los jugadores deberán cumplir a raja tabla si es que quiere alzarse con el premio. El concursantes conocieron el vehículo y algunas de las condiciones para ganarlo.Del Moro, además, les explicó que solo podrán participar los jugadores que entraron al reality desde su inicio y que nunca salieron. Es decir que no podrán jugar quienes ingresaron en los diferentes repechajes.Nacho, Julieta, Thiago, Alexis, Maxi, Alfa, Romina y Marcos serán quienes compitan por el premio. El ganador, además, será el líder de la semana.El reto que es furor no solo en la televisión, sino en diferentes canales de YouTube, consiste en mantener las manos apoyadas en el auto la mayor cantidad de tiempo posible, pase lo que pase. Quien deje de apoyar su mano en el vehículo, automáticamente quedará eliminado del juego.Luego de varias horas, quienes queden todavía apoyando sus manos en el auto, deberán elegir una llave cada uno: quien elija la que encienda el auto, se lo llevará.Si bien parece un reto bastante sencillo, no lo es, ya que requiere un juego de fuerza y concentración. En este caso, Santiago del Moro les explicó que solo podrán llevarse una botella de agua.Este challenge es conocido mundialmente y en algunos lugares se les permite dormir a los participantes, y si al despertar todavía tienen la mano apoyada en el vehículo siguen en competencia.Este particular desafío se realizó en varios Gran Hermano a lo largo de todo el mundo y ha tenido un éxito rotundo.