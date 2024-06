Copa América: qué días no laborables coinciden con partidos de la Argentina

El 20 de junio, fecha en que la Selección Argentina disputará su primer partido en la Copa América 2024 contra Canadá es día no laborable. Este feriado inamovible, por el Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano viene con un fin de semana largo que se extiende hasta el domingo 23 de junio, conformando un período de cuatro días no laborables consecutivos. Además, junio tiene la semana laboral más corta de lo que queda del año. ¿Qué partidos de la Selección Argentina se juegan en días no laborables? En cuanto a los partidos de la Selección Argentina, el calendario presenta la siguiente coincidencia con días no laborables:



Fecha 1: Argentina vs. Canadá, jueves 20 de junio (feriado)

Fecha 2: Argentina vs. Chile, martes 25 de junio (día laborable)

Fecha 3: Argentina vs. Perú, sábado 29 de junio (día no laborable) ¿Qué partidos de la Copa América 2024 coinciden con los feriados? Adicionalmente, el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, trasladado al lunes 17 de junio, generará otro fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de junio.



A continuación, se detalla el calendario completo de la fase de grupos de la Copa América 2024, destacando los partidos que coinciden con días no laborables (sábados y domingos):



Jueves, 20 de junio: Argentina vs. Canadá (feriado)

Viernes, 21 de junio: Perú vs. Chile

Sábado, 22 de junio: México vs. Jamaica y Ecuador vs. Venezuela

Domingo, 23 de junio: Estados Unidos vs. Bolivia

Sábado, 29 de junio: Argentina vs. Perú y Canadá vs. Chile

Domingo, 30 de junio: México vs. Ecuador y Jamaica vs. Venezuela Calendario de feriados 2024: cuáles son los fines de semana largos que quedan En lo que resta de 2024, Argentina tiene 10 feriados con cuatro fines de semana largos. A continuación, el calendario completo con todos los feriados inamovibles y trasladables del año.



Feriados inamovibles



20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

21 de junio: Feriado con fines turísticos

9 de julio: Día de la Independencia

11 de octubre: Feriado con fines turísticos

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad



Feriados trasladables



17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada al lunes 18) ¿Cuáles son los fines de semana largos de 2024? Desde el 15 de junio al 17 de junio: 3 días de descanso.

Desde el 20 de junio al 23 de junio: 4 días de descanso.

Desde el 11 de octubre al 14 de octubre: 4 días de descanso.

Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: 3 días de descanso. (TN)