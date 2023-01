Video: Laurita Fernández mostró sus lujosas vacaciones

Laurita Fernández tuvo un 2022 con mucho movimiento, donde fue exitoso desde lo laboral como en lo personal. Su participación en teatro con Benjamín Vicuña en "El Método Gronholm", un programa radial en Radio Metro y su salto a la conducción en "Bienvenidos a Bordo" fueron algunos de los puntos altos. Por esto mismo, se tomó unos días de descanso tras despedirse del popular programa para arrancar de buena manera el 2023 y eligió un destino destacable para recargar energía.La conductora se marchó a Miami, Estados Unidos, para disfrutar de las playas y el clima cálido de la zona. Obviamente que no lo hizo sola, ya que contó con la compañía de Peluca Brusca, su pareja, quien conoció por ser el productor del ciclo de entretenimiento de El Trece. Desde allí, aprovechó para utilizar sus redes sociales y mostrar el lugar donde se hospeda y la maravillosa vista con la que cuenta.A través de un reel, Laurita Fernández mostró el departamento en el que se queda junto a su novio y destacó tener a tan pocos metros al oceano. "Quiero compartirles cómo arrancaron estas Vacaciones! Siempre con mate en mano", escribió la ex pareja de Nicolás Cabré. Además, le agradeció a Peluca por filmarla en las diferentes tomas que incluye el clip que recibió más de 15 mil me gusta y muchos comentarios celebrando su descanso. Tal como se esperaba, los integrantes de la relación se tomarán dos semanas para vacacionar en el exterior.Como si fuera poco, el 2023 de Laurita Fernández ya tiene un desafío más que ambicioso. La actriz protagonizará "Matilda: el musical" en el papel de Señorita Miel junto a Soy Rada. Dicha producción estará basada en el espectáculo realizado en 2010 y que tiene como punto de partida la novela infantil publicada en 1998. Más allá de la popular película, la historia que mostrarán desde junio se guiará por los acontecimientos del show inglés.