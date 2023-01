El consejo de Wanda Nara para que Zaira estuviera con Facundo Pieres

Wanda Nara decidió pasar Año Nuevo en Punta del Este junto a sus hijos, amigos y familia, por ende, la empresaria compartió algunos momentos de su celebración en redes sociales. En eso se vieron postales junto a su hermana Zaira, quien vive un romance con Facundo Pieres. Sobre eso, se filtró cuál fue el consejo de hermanas que le dio la empresaria a la modelo, cuando comenzó su relación con el polista.



Vale mencionar que Zaira Nara aprovechó la temporada de verano en Uruguay para blanquear de una vez por todas su relación con Facundo Pieres, a meses de su separación con Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos. Sin embargo, la confirmación instaló el rumor de una crisis de amistad con Paula Chaves, debido a que hace varios años la modelo tuvo un romance con el polista.



Todo se dio en vivo de EPA (América TV), en donde debatieron sobre el conflicto entre las dos amigas y allí Eliana Guercio sorprendió al contar un dato inesperado, que tiene que ver con el consejo de Wanda Nara, que habría animado a Zaira a darse una oportunidad con Pieres.



Luego de mencionar que la ex de Mauro Icardi es una gran consejera, la esposa de Chiquito Romero aseguró: “Si me dio muy buenos consejos a mí, ¿no le va a dar buenos consejos a su hermana?”.



“¿Qué le dijo Wanda Nara a Zaira Nara hace unos años? Si pensás, no haces nada”, contó la panelista, respecto a un tip que le dio hace un tiempo Wanda a Zaira, con el objetivo de que se anime a intentarlo.



De todas formas, en el panel pusieron en duda que ese fuera un buen consejo, sobre eso, la panelista Diana Deglauy detalló: “Claro, porque si se ponía a pensar que era el ex de su amiga no iba a pensar a salir con él”.



Para finalizar el tema, Guercio opinó que la relación de amistad entre Paula y Zaira. “Escuchándola a Paula super conciliadora y expresando el amor que siente por Zaira, creo que lo van a poder acomodar”, contó.