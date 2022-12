A Guillermina Valdés le preguntaron qué cirujano le operó la cola: cómo reaccion

Guillermina Valdés compartió con sus seguidores la inesperada pregunta sobre su cuerpo que le hizo una mujer en el gimnasio.



"Me pregunta una compañera en el gimnasio qué cirujano me operó la cola, ¿perdón? Está el archivo, siempre soy una araña de sótano", expuso la modelo, empresaria y actriz, tomando con humor el comentario.



Acto seguido, Guille agregó, contundente: “Lo que me importa es hablar de la disciplina. Yo me mato haciendo sentadillas, qué cirujano, ni cirujano".



Separada de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés le dio una nota a El Planeta Urbano y habló a fondo de esta etapa de su vida, en la que está soltera.



"Siento que la soltería está muy estigmatizada. Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el auto conocimiento, la auto percepción", dijo Guille, el mes pasado.



Y continuó: "Yo nunca me había dado esa oportunidad y estoy muy a full con mi laburo, muy conectada con mis hijos, y teniendo unos tiempos que no puedo creer que sean solo míos".

Fuente: Ciudad