El pedido íntimo de Noelia Marzol a su pareja tras estar internada

Noelia Marzol transita la recta final de su segundo embarazo. Después de una internación y un par de semanas de reposo tras presentar episodios de contracciones, la bailarina recibió el alta médica y le pidió a su marido, Ramiro Arias, retomar la rutina sexual.



Este miércoles, la artista fue a la clínica para realizarse un nuevo control médico y comunicó las buenas noticias a través de sus historias de Instagram. “La gorda es un cerdo hermoso de dos kilos y medio, así que ya está. Está toda horneada”, comenzó.



Respecto a su situación, precisó: “Me sacan la medicación y puedo hacer todo lo que quiera. Hay que esperar. Hasta que se decida a salir de este cuerpo”.



Ramiro, que estaba junto a ella en el auto, agregó enfático: “Vida normal”. “¿Dijiste ‘vida normal’ muy remarcado por algo?”, le consultó con picardía Marzol.



Él negó y ella le explicó: “Acá están insinuando como que volvemos a la rutina de intimidad”. Él se tentó y ella agregó divertida: “No sé, uno nunca sabe. Ojalá . . . Ojalá”.



El embarazo de Noelia Marzol, de una internación al reposo absoluto

Semanas atrás, Noelia Marzol explicó que tras presentar episodios de contracciones fue internada en el Sanatorio Otamendi, donde los médicos le dieron reposo absoluto.



A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió una foto junto a Ramiro desde la habitación de la clínica y llevó tranquilidad a sus seguidores. “Los quiero. Un día que no subo historias y ya especulan con el nacimiento de Alfi”, escribió en referencia a los miles de mensajes que le enviaron.



Acto seguido, pasó a contar que está internada hace poco menos de una semana porque tuvo episodios de contracciones y aún no está en fecha. “No nació, pero bueno... Mis hijos son ansiosos”, bromeó haciendo referencia a que con Donatello vivió un episodio similar.



En aquel entonces explicó que la idea era continuar con reposo absoluto hasta cumplir un par de semanas más. “Así sale bien horneada”, añadió divertida.



A la semana fue dada de alta y pudo regresar a su casa donde tenía que continuar cuidándose. “Nos dieron el alta y estamos en casa los cuatro”, exclamó feliz. Y agregó: “Ahora hay que aguantar acá hasta que nazca la pequeña. ¡Vamos!”.



Este miércoles, tras ir a un nuevo control médico, le dieron el ok para retomar su rutina y hacer vida normal hasta que Alfonsina decida nacer.

