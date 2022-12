La mamá de L-Gante habló de su relación con Tamara Báez

En medio de la pelea mediática entre L-Gante y Tamara Báez, Claudia Valenzuela, la mamá del cantante, rompió el silencio. "Fue la única novia que Elián trajo a casa. La acepté desde el primer momento. Siempre. Después hubo diferencias, según ella", explicó, en referencia a las explosivas declaraciones de la joven, quien aseguró que la mujer le había pedido que abortara, cuando supo que estaba embarazada.Y negó haberle pedido a Tamara que interrumpiera su embarazo. "A lo mejor ella lo tomó por ese lado porque en el momento les dije que eran muy jóvenes, pero esto no. Es algo que no quiero hablarlo porque ya pasó y ahora estamos bien por la nena", manifestó, en relación a Jamaica, su nieta. "Siempre la suegra es la bruja", agregó.Mientras que sobre los reclamos de Báez por la manutención de su beba, deslizó que su exnuera expuso algo que no era cierto: "Una sabe la verdad, cuando ve fotos y cosas... Gracias a Dios, puedo decir que cuando subió la foto de una bolsa con fideos, detrás de esa bolsita había una caja con alimentos".

En referencia a los rumores de romance entre L-Gante y Wanda Nara, aseguró que empezaron con una relación comercial, ya que la empresaria convocó al cantante para que sea la imagen de su marca de ropa deportiva, pero que después "todo puede pasar". "Elián no es tonto, si se engancha con una persona o no, es cosa de él... Él es muy sexual e inteligente, que es lo que vale en estos casos también", señaló.

Y cuando le preguntaron por las consecuencias mediáticas que le trajo al cantante su acercamiento a Wanda, Claudia se sinceró: "Como madre, no quiero que lo use". Sin embargo, reconoció que no aconseja a su hijo sobre este tema. Y recordó el último encuentro que tuvo con Nara: "Fui a su local de cosméticos porque mis amigas querían comprar y a mí me regaló sus productos".