Descargo de L-Gante tras ser acusado de hacer un escándalo en la casa de Wanda

El artista se cansó que hablen de él e hizo un comunicado en redes sociales. “Inventar algo mío es una salida segura para los medios y panelistas que viven y trabajan de hablar de los demás... Son de tan bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse para ver si es verdad”, dijo.



Y agregó: “Para mí son solo a los que les doy la mano y me agarran el codo. La TV este año me hizo bullying. Ya van a venir”. “Empezó a darle patadas al portón, se armó un escándalo”

"Lo que pasó es que Wanda le prohibió la entrada a L-Gante; él llegó, el seguridad agarra la lista y no estaba", dijo Guido Zaffora en Es Por Ahí, antes de revelar cuál fue la reacción del músico al enterarse de que no podía entrar al edificio de la empresaria.



“L-Gante tuvo un ataque de nervios total, de locura, y empezó a darle patadas al portón, se armó un escándalo con los de seguridad tremendo”, detalló el periodista.



“Hubo insultos, gritos, me cuentan también que Wanda intentó salir del edificio y chocó un auto”, reveló el panelista del programa de América.



Siempre de acuerdo a las palabras de Zaffora, los vecinos del conocido Chateau Libertador Residence, donde vive la blonda, estarían indignados con el episodio en cuestión. "La primera frase que me llegó al celular fue «llegó hace dos días (por Wanda) y no para de hacer quilombos»".



Teleshow