Las fotos de alto voltaje de una ex concejal que podría ingresar a Gran Hermano

Gran Hermano ya tiene más de un mes al aire por la pantalla de Telefe y los conflictos, las historias de vida y los enredos entre los participantes de la casa más famosa del mundo lograron enganchar al televidente y mantenerlo fiel. Con varios participantes eliminados, se supo que en diciembre habrá repechaje y el nombre de Candela Correa suena fuerte para ingresar a la casa más famosa del país.Quién es Cande Correa, la posible futura ingresante a la casa de Gran HermanoCandela Correa es instagrammer y ex concejal de Salta, se define como “poli?tica e influencer”. Su nombre comenzó a circular como uno de los seleccionados para ingresar a la casa de Gran Hermano cuando se realice el repechaje.En 2017 se hizo popular una “movida solidaria” de la mano de Candela Correa, quien intentó llegar hasta Marcelo Tinelli para ayudar a Joaquín, un chico con parálisis cerebral.La campaña realizada le valió un gran reconocimiento en su ciudad y como consecuencia de ello, distintos partidos políticos le ofrecieron sumarse a los bloques.En 2019 se postuló como primera candidata a concejal en Salta capital y obtuvo casi 18 mil votos en total. En 2021 no logró ser reelecta, pero muchos la recuerdan como “la concejala hot”.El usuario @ElLauchaOkey fue quien viralizó la noticia: “Exclusivo GH2022. Conocé a la nueva participante que ingresaría a la casa”. Luego hizo un punteo sobre la posible participante: Fue “concejal en Salta; influencer en redes con fotos hot. Tuvo un accidente que no la dejó entrar antes a la casa”.Es así como Cande Correa se perfila como posible ingresante a la casa de Gran Hermano, publica el portal