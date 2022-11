Wanda Nara publicó infernal video y fue sobreseída en denuncia por maltratos

Wanda Nara anunció en su cuenta de Twitter que resolución tomó la Justicia en torno a la causa por maltratos impuesta por su exempleada: “El fiscal y el Juez determinaron que no hay delito ni existió ninguna de todas las acusaciones que tan libremente nos adjudicaron”.La empresaria había sido denunciada por Carmen en agosto de este año por “trata de personas” y “reducción a la servidumbre”. Desde que se dio a conocer este conflicto la imagen de la exempleada y de Wanda recorrieron todos los medios de comunicación.En este último punto la mujer de Mauro Icardi se mostró enojada por el rol que cumplieron los programas de espectáculos: “Espero que la prensa dedique la misma cantidad de horas para hablar de este sobreseimiento, como le dedicaron a tanta mentira. Gracias”.“Resuelvo hacer lugar y homologar el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía Federal nro. 9 en la presente causa respecto de Wanda Solange Nara de las demás condiciones personales obrantes en autos razón de que el hecho investigado no cuadra en la figura legal, dejando expresa constancia que la formación de la presente en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiese gozado”, se lee en el documento.De esta manera la disputa legal entre Wanda y Carmen llega a su fin y a pesar de que hayan transcurrido varias semanas de idas y vueltas no se espera que la mujer del jugador realice alguna contrademanda.En reiteradas oportunidades le empresaria mostró el lado íntimo de la familia en vacaciones y paseos y en muchos de esos archivos se puede observar la presencia de la exniñera compartiendo momentos.