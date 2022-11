Cinthia Fernández indignada con una tarea escolar: "Nos salió 6 lucas la joda"

Espectáculos Cinthia Fernández festejó que Defederico deberá pagarle la cuota alimentaria

Cinthia Fernández suele utilizar sus redes sociales para volcar sus sentimientos. Y aunque todo lo que tenga que ver con Charis, Bella y Francesca, las nenas que tuvo con Matías Defederico, la entusiasma y emocionada, en las últimas horas se enojó a raíz de sus tareas escolares. Por un lado, las mayores debían armar una maqueta de la vía láctea, mientras que la menor, tenía que grabar una receta en inglés."Primer lugar: esto es un llamado a la solidaridad para los colegios. No nos hagan hacer esta huevada que termina en el tacho de basura. . . Comprar estas pelotitas, el telgopor y el formi para encajar las pelotitas", se quejó mirando a cámara, en relación a la maqueta. Y agregó, con indignación: "Nos salió 6 lucas la joda"."Guardalo, lo amortizás con la inflación. . . Seis luquitas y, bue, la zafás", le aconsejó a sus seguidores que pasen por una situación similar y tengan hijos menores que puedan llegar a tener la misma tarea más adelante. Y explicó paso a paso como obtuvo el resultado final: "Agarrás vasitos descartables, les ponés tierra y le encajás la pelotita. Así la podés pintar tranquila, no te mancha la mesa y sos Gardel. Siguiente tip: agarrás un indeleble y rotulás los vasitos sabiendo qué planeta es cada uno. Hay 8 planetas y se van a pelear igual".Y al momento de la grabación de la receta de Francesca, se mostró molesta por la cantidad de deberes que tienen que hacer las menores de cara a fin de año: "¿Qué les pasa a las 'teachers'? Las amo pero, por favor, tengan piedad. ¿Qué les pasa? ¿Se acordaron a último momento del año de llenarnos de trabajo, tarea, prueba...? ¡Un domingo haciendo eso, me quiero matar!".Días atrás, la panelista de Momento D se filmó bailando en ropa interior para celebrar que finalmente recibirá el dinero que Defederico le adeudaba por la cuota alimentaria de sus hijas. "Se aprobó el veraz para papitos deudores. Y esto se festeja. Quizás pudo haber sido criticada en su momento mi forma, pero llamé la atención de 5 millones de personas con una causa poco escuchada, a la que nadie le daba bola y a la que hoy a muchos hipócritas les parece genial", declaró."Ayer, casualmente cuando se aprobó, se hacía efectivo mi cuarto embargo por 2 millones de pesos que se suman a una deuda enorme interminable. ¿Casualidad? No lo creo. Hoy es poca esta medida, al menos es algo de lo mucho que aún falta. Por eso hoy se celebra, mamitas", concluyó.