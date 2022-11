Mirá la foto completa: Wanda Nara posó de espaldas desde Maldivas

Wanda Nara compartió una foto provocativa desde las Maldivas, lugar al que fue de viaje junto a Mauro Icardi para celebrar su reconciliación luego de meses de escándalos que ambos protagonizaron.La modelo contó a través de su publicación de Instagram que es la segunda vez que visita país tropical del océano Índico en el año. Por eso, eligió compartir una imagen en particular con la cual representar lo que para ella significa este nuevo viaje: placer, descanso y mucha sensualidad.“En Maldivas por segunda vez en el año “, escribió Wanda al pie de la postal en la que se la ve recostada sobre una enorme red que da al mar, con un traje de baño negro, que resaltó sus curvas y dejó la parte de atrás en primer plano.Para completar el look veraniego, Wanda no perdió la elegancia y optó por usar unos exclusivos lentes de sol de marca Gucci. Incluso, mostró que a la playa la acompañaba uno de sus bolsos Chanel.