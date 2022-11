Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron a Maldivas para sellar su reconciliación

Es un hecho. Luego de semanas de crisis, en las que ella llegó a presentar los papeles para iniciar el trámite de divorcio, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a apostar al amor. Y para sellar su reconciliación, viajaron a las Islas Maldivas, uno de sus destinos favoritos, para disfrutar del tiempo juntos en las playas paradisíacas.Si bien todavía no compartieron fotos juntos, los dos subieron imágenes de la isla a sus redes sociales, con las que confirmaron que se trata de una nueva luna de miel. Además, el último fin de semana, después de varias semanas de indiferencia en el plano virtual, Wanda mostró que estaba viendo el partido del Galatasaray de Turquía y capturó a su marido segundos antes de convertir un gol. Pero además, le sumó a la publicación un emoji de fuego, dando a entender que se había reavivado la pasión de la pareja.Lo cierto, es que la tregua comenzó hace pocos días y quien dio el primer paso fue Icardi, quien recibió a la rubia, que había estado en Italia por compromisos laborales, con una limusina llena de pétalos de rosa. Y desde entonces, su relación mejoró. Incluso, fueron vistos juntos en la cancha. "Yo trabajo para el club, para él. Fueron los medios los que inventaron que yo ya no era la representante. Yo sigo trabajando con él. Entre nosotros está todo bien. Crecimos juntos, veremos qué pasa", indicó la mediática en diálogo con Guido Záffora, luego de que salieran a la luz unas imágenes en las que se los veía juntos en el estadio del Galatasaray.Y aunque no quiso dar más detalles, a través de sus redes sociales confirmó que disfrutaron de una tarde de bowling junto a Nora Colosimo, la mamá de Wanda, su pareja, y Constantino, uno de los hijos que Nara tuvo con Maxi López. Además, horas más tarde la familia completa asistió a una fiesta de cumpleaños en la que se los vio bien juntos."En estos momentos están Wanda Nara y Mauro Icardi en un cumpleaños. Pero lo que te voy a contar es que allí están a los besos", reveló la periodista Cora Debarbieri en A la tarde. "Están juntos y reconciliados, podemos decir", agregó. Y como si esto fuera poco, se viralizó una foto en la que se puede apreciar una marca en el cuello del rosarino, que parecería ser un "chupón".