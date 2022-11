“Relax”: Miriam Lanzoni lució su nueva figura en traje de baño

Hace pocos días, Miriam Lanzoni mostró un drástico cambio de look y dio a conocer el motivo. Subió 9 kilos, se cortó el pelo y reveló que su novio “quedó shockeado”. Fue allí cuando contó que “me lo hice para la película que voy a hacer que retrata la vida de mi mamá”.“La película la vamos a filmar en Chaco, la historia real transcurrió allá y es un propósito mío hacerlo en mi provincia, hay un montón de cosas de esa provincia que la gente no conoce, en el interior hay un talento muy polenta”, dijo.Y durante el fin de semana posteó una serie de fotos desde el hotel en el que se hospeda en aquella provincia. “Minutos de relax en medio de esta hermosa locura”, puso como epígrafe.Luego agradeció a una marca que “tiene trajes de baño para [email protected] los talles”.“Ahora que estoy experimentando otra forma de cuerpo, me encanta saber que marcas como ellas piensan en todas”, completó.