Ivana Nadal volvió con todo: fotos en las que casi muestra de más y video sexy

Ivana Nadal fue un personaje más que controversial durante la cuarentena con sus polémicos dichos sobre el despertar espiritual, el coronavirus y la marihuana. “Humana en constante evolución”, escribió en su biografía.De un día a otro, la presentadora de TV, borró su cuenta de Instagram. Además, tenía todo preparado para mudarse a Miami, Estados Unidos y debido a ciertos inconvenientes, no sucedió lo que esperaba, por lo que actualmente, se encuentra en Tulum.Desde que reabrió la cuenta, posa dejando relucir sus curvas. Bronceada gracias a las playas y al clima tropical de centro América, la morocha también aprovecha para reflexionar.“Qué manera de sentirme agradecida por animarme siempre a confiar en mi y en la vida. Por elegir vivir. Por elegirme a mi”, expresó en uno de us posteor.Y resaltó: “Si hay algo que aprendo todos los días es que si no me lo permito, no me va a suceder. El cambio es ese. Confía, te lo mereces”.“Hermoso día para elegir cambiar tus pensamientos limitantes y comenzar a experimentar lo que se siente ser tu mejor versión”, escribió en otra de sus publicaciones.