Mientras disfruta de la playa, compartió cómo “va tomando color”

Tiempo atrás, Ivana Nadal daba a conocer su nueva cuenta de Instagram, donde sin perder tiempo, comenzó a llenar de publicaciones candentes y a mal acostumbrar a sus seguidores con sus atrevidas poses.Y ahora, desde sus vacaciones en las hermosas playas mexicanas de Tulum, pasa las horas desconectada de sus rutinas laborales y calentando motores para todo lo que se viene.Desde las tierras aztecas, días atrás realizó un llamativo posteo donde reveló que no se sentía segura con su cuerpo y que ahora se siente “espectacular”.“En otro momento, no hubiese subido esta foto por mi pancita; hoy, me abrazo y elijo compartir con ustedes mi felicidad en ese momento y me lleno de amor”, había escrito.Recientemente volvió a postear una fotografía desde la misma playa, pero esta vez, con una microbikini negra y lentes de sol, la modelo expresó: “ Va tomando color”.