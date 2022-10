Cinthia Fernández y sus imágenes de alto voltaje: “No quiero, pero...”

“Atención a este debate: exponerse a contenidos para adultos como un ingreso posible”, comenzó diciendo Fabián Domán. Los panelistas comenzaron a decir que le pregunte a Cinthia Fernández, que es la que tiene más conocimiento sobre el rubro.



En el programa, le hicieron una nota a un joven que genera contenido erótico en OnlyFans, una de las plataformas más famosas en esta industria. “Yo trabajaba como modelo gráfico. Hacía fotos para entrevistas y para marcas. Y un día me ofrecieron un desnudo, acepté y salió muy bueno”, comenzó diciendo Marco. “Una amiga me propuso abrir una plataforma de este tipo y subí todas mis fotos. Entré un mes después y tenía un montón de ganancias”, explicó el joven de 22 años sobre sus comienzos en esta industria.



“Yo estaba trabajando en un estudio jurídico, y las ganancias que tuve por las fotos eran como las de mi sueldo. Vivo de esto hace un año”, confesó Marco. El notero le preguntó cuánto ganaba por mes y la respuesta del joven fue descomunal: “En un mes malo se puede ganar entre 10 mil y 12 mil dólares. Y en un muy buen mes... Por ejemplo en junio pasado hice 25 mil dólares”. Los montos que gana la gente que genera este tipo de contenido es descomunal y por eso mucha gente comenzó a dedicarse a esto.



Cuando volvieron al piso, Doman y sus panelistas comenzaron a debatir sobre este nuevo mundo. “A mi lo que me impresionó fue cuando dijo: ‘un video corto de 10 minutos’. Chicos 10 minutos es un montón”, comentó Cramela Bárbaro entre risas. “Cinthia conoce el negocio...”, lanzó Pampito. “Yo no practico. Yo ahora empiezo en noviembre de nuevo. Había cortado porque entre lo que le pasó a mi hija y todo”, comenzó diciendo Cinthia Fernández. “¿Se gana mucho más que en otras actividades?”, preguntó el conductor de Momento D. La respuesta de la panelista fue clara y evidente: “Por supuesto que si”.



“Si me preguntás a mi, yo no quiero (generar contenido para las plataformas de adultos) pero la guita es abismal”, concluyó la bailarina respecto al contenido que genera ella en esta industria que mueve mucho dinero.

Fuente: Radio Mitre