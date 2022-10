Guillermina Valdés se lució en una sesión de fotos a pura transparencia

A casi cinco meses de separarse de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés tiene una agenda llena de trabajos y no duda en mostrarlo en sus redes sociales. Además de explotar al máximo su línea de cosméticos, se destaca como modelo aprovechando el increíble cuerpo que posee.Sin dudas, es una de las personalidades argentinas que se destaca por trabajar en muchas proyectos desde la intimidad. Más allá de sus redes sociales, Valdés no es una famosa polémica en cuanto a su vida personal, a pesar de haber mantenido una relación con Tinelli durante nueve años.Una línea de cosméticos creados en un laboratorio argentino, una marca de gorras y anteojos, proyectos de modelaje, entre otros. Su agenda personal se encuentra explotada de actividades, pero la actriz no se olvida de mostrar cada paso a sus seguidores.En su último posteo en Instagram, Guillermina exhibió fotografías que realizó junto a un gran equipo como parte de una sesión para una marca de indumentaria. Además de la cantidad de looks que vistió, algunos de ellos llamaron poderosamente la atención.Fanática de las transparencias, la ex de Marcelo Tinelli no dudó en postear un carrete de fotos que deslumbró a sus seguidores. Un top de tul negro con mangas al aire y unas medias de red fueron los encargados de tapar apenas un poco más el cuerpo de la actriz, ya que debajo portaba únicamente ropa interior negra.Para terminar el outfit, Guillermina eligió unas estilosas botas altas en color negro con taco aguja y un cinturón ancho lleno de tachas. Sin dudas se trató de un look súper gótico.