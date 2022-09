Wanda Nara confirmó su separación con Mauro Icardi: “Es doloroso este momento”

Wanda Nara y Mauro Icardi no se ponen de acuerdo: ambos compartieron en Instagram una caja para que sus seguidores les dejen preguntas, pero cuando le consultan por la relación entre ellos, los dos contestan diferente ¡y en simultáneo!Cuando a la mediática le preguntaron hace cuánto está casada con el futbolista, ella respondió con una selfie y unas breves pero contundentes palabras: “Estuvimos 9 años”. En paralelo, el futbolista usó la misma jugada para dedicarle un romántico mensaje.“No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho”, escribió Icardi junto a un emoji de un corazón.Luego, se despachó en contra de los medios de comunicación por la cobertura que le dan a su relación. “Estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan”.Lo cierto es que las últimas historias que subió Wanda a Instagram fueron contundentes: Primero compartió un video motivacional que relataba: “Me alejé queriéndome quedar. Y eso, ¡sí que duele! Pero tenía que hacerlo. Por mi salud mental. Fui egoísta, y me elegí a mí. Pensar en mí”. Más tarde, alguien le preguntó si estaba sola y volvió a jugar al misterio.Sin embargo, cerca de las 17:30 la mediática publicó en sus historias una imagen donde confirmaría su separación: “Me resulta muy doloroso vivir este momento, pero dada mi exposición, las cosas que están transcendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí”.Seguidamente, agregó: “No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender que no es solo por mí, también es por mis hijos. Wanda”.