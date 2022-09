Wanda resaltó su logro con 35 años: hasta los nietos podrán vivir “sin trabajar”

La pasada noche del miércoles, Wanda Nara llegó junto a su familia a Estambul para acompañar a Mauro Icardi en el gran recibimiento que le hizo el Galatasaray, el nuevo equipo de fútbol en el que trabajará.



El viaje de la empresaria causó un gran revuelo debido a que debió ausentarse de las grabaciones de "¿Quién es la máscara?", el nuevo reality de Telefe en el que trabaja.



Lo que pasó es que comenzó a rumorearse que tanto Natalia Oreiro, la conductora del ciclo, como el resto de sus compañeros se habrían mostrado un tanto molestos con los faltazos de Wanda.



Un poco cansada de que la critiquen, la empresaria grabó un extenso descargo en sus historias de Instagram para poder hablar de forma directa con sus seguidores.



"Dicho todo esto, el lunes 22:30 acompáñennos en ¿Quién es la máscara? porque está impresionante. No lo van a poder creer, es un formato que me encanta y, como dije antes, me permite estar cerca de mis hijos, como ahora y la semana pasada. Estoy muy feliz y realmente es increíble que la producción argentina haya logrado algo que no tiene nada que envidiarle a los formatos del exterior", expresó dando a entender que está feliz de participar de este proyecto.



"Por otro lado, quiero decir que trabajo desde muy chiquita así que todos los que quieran inventar tonterías o seguir tirando mala onda pueden pedir las revistas de hace 30 años atrás. A los 5 años, ya estaba trabajando de la nena que iba de la mano con Valeria (Mazza), Carola del Bianco, Carolina Peleretti", continuó.



Luego de esto, Wanda habló de los motivos que la llevan a continuar activa laboralmente: "Quiero seguir trabajando porque otro de mis trabajados desde hace seis, siete años, es seguir los contratos y los cambios de Mauro así que voy a hacer eso que no lo hago tan mal. Yo hago los contratos y él juega en la cancha porque lo único que me faltaría es entrar a jugar".



"Les mando un besito enorme a todas las que critican, sumado a que como toda mamá mi parte es acompañar, contener, buscar casa, hacer la mudanza, buscar colegio. Lo hago de la mejor manera y soy la que arrastra el camión de mudanza. Además de la parte contractual, estoy haciendo la parte emocional, emotiva y todo eso", sumó.



Explicando sus decisiones de vida, Nara comentó: "Entonces, que mujeres critiquen a otra mujer de la cual yo siento que voy a ser ejemplo para mis hijas me parece que deberían revisar sus vida. Y que podría vivir sin trabajar, seguramente sí. Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar pero no quiero que sea ese el ejemplo. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado de la vida y le diga: 'Mirá todo lo que te dejó tu vieja, no trabajes'. Me parece que en la vida siempre se puede seguir creciendo. Y siempre se puede ir por más".



Finalmente, haciendo una reflexión súper filosa, la empresaria cerró: "En la vida nos hacen diferentes los sueños que tenemos. Seguramente me puedo equivocar en un montón de cosas, obviamente si viviera con la tarjeta de crédito de mi marido, encerrada en mi casa, yendo y viniendo del supermercado, no hay mucho margen de error. Ahí estaría todo perfecto pero prefiero tener otra vida. Y el que hace a veces se equivoca. Pero prefiero hacer cosas por mí misma que quedarme en un sillón criticando la vida de los demás sin hacer nada. No sé, yo soy así".

Fuente: Pronto