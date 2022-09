Con poca ropa, anunció: “Se viene nueva música”

Flor Vigna brilla en la conducción de “El último pasajero” junto a su exnovio, Nicolás Occhiato, pero no le pierde pisada a su faceta de cantante, que se animó a compartir hace poco y con total éxito.La intérprete de “Uy!”, que tuvo varias críticas pero finalmente terminó haciendo bailar a todos, se prepara para lanzar nuevo material y dio un adelanto en sus redes.La modelo se grabó en ropa interior negra, con arneses alrededor del cuerpo y botas de invierno. “Se viene nueva música”, escribió junto a la filmación, que musicalizó con el famoso “Thunderstruck”, de AC/DC.En medio de su vida vertiginosa y llena de proyectos, la ex “Combate” decidió enfrentar un gran cambio de look. Así, Flor Vigna pasó por la peluquería y renovó su estilo por completo.Se animó a abandonar su cabellera rubia y optó por el colorado.