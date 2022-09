Desafió la censura con una foto totalmente desnuda a la salida de la ducha

Andrea Rincón no para de sorprender a sus seguidores con sus fotos y videos. En los últimos días no dudó en mostrar su cuerpo a la salida de la ducha, con algunos cuidados.La artista redobló la apuesta y subió una imagen al borde de la censura de Instagram. La morocha posó completamente desnuda y solo cubrió sus partes con su brazo, para evitar sanciones.“Listo, bueno qué rico todo”, escribió su íntima amiga, la actriz Julieta Ortega, al pie de la foto en la que Rincón posa en el baño, frente al espejo. Además, a su comentario le sumó tres emojis que hablaron por sí solos: un coco, una banana y una palta.No se hicieron esperar los comentarios en los que le dijeron de todo y no faltaron los “fueguitos”.“Esa boquita”, “lomazooo”, “Tremanda”, “Vos sos el cielo !!!!”, “Cada día más Belle!!”, “Monumental”, “Hermosa mi amor”, “que mujeeeer... Tan perfecta vas a ser”, “Sos la más hermosa de argentina”, “bravaaaaa”, “Que linda recién bañadita”, fueron solo algunos de los cientos de mensajes que le dejaron debajo de su foto.