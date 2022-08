Llamó la atención con fotos en bikini: qué tiene Stefi Roitman en la panza

Las fotos de Stefi Roitman en suelen generar gran interés entre los usuarios. Conocida por sus posteos con poses y ángulos poco convencionales, sus publicaciones despiertan reacciones y lluvia de corazones.Pero en las últimas horas, compartió en su perfil una serie de imágenes que dejó perplejos a los internautas. Las fotografías fueron tomadas en contrapicado, es decir desde abajo, y destacaron su abdomen al posar en bikini. Pero toda la atención se la llevaron las pequeñas ventosas que tenía en su piel.El detalle originó una fuerte curiosidad de sus seguidores que en los comentarios no pararon de preguntar qué es aquello que tiene pegado en su panza. Pero hasta ahora, la ex host digital de “La Voz Argentina” no salió a dar ningúna explicación, solo se limitó a expresar en la descripción del post: “Calentitoooo”.Al ver a la joven actriz con unas sopapitas en su cuerpo, muchos comenzaron a especular de qué se trataba. En ese sentido,Por otro lado, hubo quienes dijeron que serían flores humedecidas. Sin embargo, la teoría que se repitió más es que