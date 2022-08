Agustina Cherri anunció que está esperando su cuarto hijo

Agustina Cherri hizo uno de los anuncios más lindos de su vida: a los 39 años, será mamá por cuarta vez."Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza. Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy", comunicó la actriz a través de sus redes sociales, junto a una foto en la que se le ve la panza y reveló que Paula Chaves fue su "primera contención"."¡Se agranda la familia y somos muy felices!", concluyó la artista, que cuenta con más de tres décadas de carrera en los medios.Enseguida cosechó miles de "me gusta" y comentarios cariñosos de parte de sus seguidores, quienes hace años no solo siguen su vida profesional, sino que fueron testigos del crecimiento de sus hijos Muna y Nilo, de su matrimonio con Gastón Pauls, y Alba, la nena que tiene junto a Tomás Vera, su actual pareja.Sin embargo, durante sus primeros años de maternidad, la actriz había evitado la exposición de sus hijos mayores, ya que al ser consciente de lo que representa la exposición desde la niñez, prefería resguardarlos.Pero el paso del tiempo hizo que, tanto ella como Pauls, accedieran a mostrar su vida cotidiana con los chicos, sobre todo Muna, quien tiene un costado artístico muy marcado y sueña con ser cantante."Mi hija toca el ukelele, el piano, la guitarra, canta. Desde muy chica estudia música", reveló orgullosa en una entrevista que dio en 2021 e hizo una divertida revelación: "Ha recibido más propuestas que las que yo he recibido en diez años".Sin embargo, aclaró que Muna tiene muy claro lo que quiere hacer con su carrera como artista y que por eso no cerró ningún proyecto: "Le han ofrecido hasta grabar su disco, pero ella quiere grabar sus propios temas, porque compone. Eso lleva un proceso, tiene cinco temas ya terminados pero falta mucho más".Y contó en qué se inspira su hija a la hora de crear su música: "Es muy autorreferencial, habla de lo que le pasa a ella, de lo que ella siente con el mundo, con el cuidado de los animales, el planeta, sus amigos. También tiene una canción sobre la cuarentena".Además, Cherri recordó que empezó su carrera como actriz a los seis años, pero siente que Muna todavía es chica para meterse de lleno en el ambiente artístico."El pacto familiar que tenemos es que en su cuenta de Instagram solo sube sus videos cantando", explicó.