Polémicas declaraciones de More Rial: "¿Quién me bardea ahora?"

“¿Quién me bardea ahora? Ni idea quien es, no la conozco. Yo tengo una empleada fija”, fue una de las frases que la angelita Andrea Taboada reprodujo de su conversación con la hija de Jorge Rial. Y agregó, despertando todo tipo de reacciones: “A una negrita de cuarta que sabrá Dios quién es, ¿y después quieren que salga a hablar yo?”.



“Me pregunta ‘¿y cuánto se le debe jaja?’, se ríe. ‘No voy a salir al aire, menos cuando me exponen ustedes sin avisarme’”, siguió, dejando en claro que –pese a su invitación de dar a conocer su palabra en vivo- Morena se negó.



Horas antes, la mamá de Francesco se había expresado en redes sobre este tema: “¡Las ridiculeces que se están hablando sobre mi persona, son absolutamente falsas! ¡Voy a iniciar acciones legales contra cualquier persona que quiera calumniarme! ¡Ante cualquier inconveniente, comunicarse con mi abogado @alejandro_cipolla ya que no voy a brindar declaraciones respecto al tema!”.