Camila Homs y otro escándalo: la disputa con quien fue su abogado

Luego de varias mediaciones, Camila Homs y Rodrigo De Paul llegaron a un acuerdo por el régimen de alimentos y comunicación de sus hijos. Sin embargo, otro escándalo no tardó en asomar: Ignacio Trimarco, abogado de la modelo, busca demandarla por no pagarle lo acordado.



En un comunicado de prensa, el letrado aseguró que, tras firmar la documentación y ultimar los extremos del acuerdo, Homs y De Paul se rehusaron a abonar sus honorarios profesionales.



Luego de que trascendiera esa información, la propia Camila Homs se comunicó con Mariana Brey y le explicó lo que había ocurrido. “Es cierto que se le envió una carta documento por varias razones. Con respecto a sus honorarios, acordó conmigo con información falsa sobre el mínimo de honorarios establecidos por la ley para estafarme”, dice el chat que mostraron en el programa televisivo Socios del Espectáculo.



En ese sentido, Homs comentó que “se dio cuenta de esto hablando con varios abogados el lunes”. Además, se mostró indignada por la exposición mediática que tuvo su caso: “Armó móviles falsos, violando mi intimidad y haciéndome pasar malos momentos por culpa de esto”.



“También habló de denuncias penales cuando eso jamás existió, ni siquiera hablado previamente conmigo. Claramente voy a pagarle dependiendo lo que un juez imponga respecto a sus trabajos realizados”, sentenció. Para cerrar el mensaje, le pidió a la periodista que usaran sus palabras textuales “para que no se malinterprete ninguna información”.



Los detalles de la demanda de Ignacio Trimarco contra Camila Homs

“El día 2 de agosto del 2022, he recibido una carta documento de parte de la Sra. Homs, donde en uso de su derecho constitucional a elegir a su abogado patrocinante, revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto, alegando circunstancias falsas y demostrando un enojo por la repercusión mediática que su causa generó en los medios de comunicación”, se lee en la misiva.



A modo de cierre, expresó que en estas circunstancias accionara legalmente, “ejecutando el convenio de honorarios suscripto conforme a la legislación vigente”.

Fuente: Tn Show