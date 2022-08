En ropa interior y arrodillada en su cama, la nueva foto de Camila Homs

En medio del escándalo por su separación de Rodrigo de Paul y por la demanda millonaria, Camila Homs publicó en sus redes una foto que le valió el elogio de sus miles de seguidores.La modelo posó en ropa interior y arrodillada en su cama frente a un espejo, con la luz del sol entrando por la ventana e iluminando su cara.Sus admiradores no dudaron en elogiarla, a la vez que le enviaron su apoyo en medio de la crisis con el padre de sus hijos.“Hermosa”, “Qué bomba”, “No te llega ni a los talones”, “Ábranle los ojos al otro salame”, “Minón”, “Qué mujer”, “Es mucho”, “No podés ser más diosa” o “Qué cuerpazo” fueron algunos de los elogios, con críticas a De Paul incluídas.Los últimos días estuvieron marcados no solo por la presunta deuda por alimentos, sino también por la posibilidad de que el mediocampista no pueda participar en el Mundial de Qatar debido a este asunto. Esto finalmente fue desmentido por la abogada de la modelo, Mariana Gallego, quien informó que “no es deudor alimentario”.En el mismo sentido se expresó la propia Camila Homs. En una entrevista puso paños fríos, contó que quiere llegar a un acuerdo con su ex pareja y que no quiere que se pierda el Mundial: “Ojalá que se solucione todo cuanto antes, sé que es algo que él anhela un montón”.“Nunca desearía ni quisiera hacerle daño, por así decirlo. Ni dejaría que deje algo de hacer que sé que es un montón para él. Sueña con eso. Ojalá que las cosas se puedan arreglar antes”, sentenció la modelo.