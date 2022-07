Nazarena Vélez contó que una amiga “se encaró al papá de Barbie”

El 20 de julio Nazarena Vélez (47) no festejó el Día del Amigo rodeada de gente ni enviando o recibiendo saludos, y la panelista de LAM se sinceró al admitir "casi que directamente no tengo amigos" y detalló la traición de su íntima que la marcó a fuego durante su vida.



"Me decepcionaron mucho a mí, desde chiquita. Ya mi mejor, mejor amiga de la infancia se enganchó y enamoró de Alejandro Pucheta", reveló la madre de Barbie Pucheta Vélez (28).



"Fue a los 17 años, cuando me puse de novia con Ale. Éramos amigas desde los ocho años. No me sacó a Ale, pero él me lo contó, que lo encaró fulanita. Y ahí quedé", explicó Nazarena Vélez.



Por otra parte, Nazarena Vélez sorprendió al confesar cómo es su vínculo con Barbie Vélez, la hermana mayor de Chyno Agostini y Thiago Rodríguez.



Ahí, se explayó: "Es mi hija, pero tengo una relación de mucha amistad, mucho amor. A esta edad, ella con 28 y yo con 47, tenemos una relación de mucha amistad".



"No hablo de sexo con mi hija. Es vedad que de algunos temas no hablo con ella. Yo soy buena amiga, pero cuando me decepcionás me duele tanto", concluyó Nazarena Vélez.

Fuente: Ciudad