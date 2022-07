Isabel Macedo llamó a una enfermera y algo inesperado le recordó a su papá

A casi dos meses del nacimiento de Julia, su segunda hija con Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo reveló que vivió una experiencia paranormal con la beba y Antonio, su papá, quien falleció en septiembre de 2014. Instalada en su casa de Salta, la actriz llamó a una enfermera para que le perforara las orejas a la nena y se terminó llevando una sorpresa: la mujer había cuidado a su padre durante su enfermedad.



"Mientras me lo decía, un colibrí se pegó a la ventana del living. No sé qué piensan ustedes, para mí está clarísimo", escribió Macedo. A pesar de que pasaron más de siete años de la muerte de Antonio, la actriz lo recuerda con frecuencia en las redes. Sin ir más lejos, días atrás se mostró con una remera de él y contó que era una de sus estrategias para no extrañarlo tanto.



Por lo pronto, la actriz disfruta de la familia que formó con el ex gobernador de Salta, con quien vive una intensa historia de amor. Se conocieron en febrero de 2016 y un mes más tarde ella se encargó de hacer público el romance a través de sus redes sociales con una foto en la que se los veía agarrados de la mano. "Apareció sin buscarlo. Creo que estaba lista para vivir lo que estamos viviendo. Todo llega cuando debe llegar. Este amor es una bendición", dijo en una entrevista con la revista Gente. Mientras que Urtubey gritó su amor a los cuatro vientos frente a la prensa. "Estoy enamorado, mi novia se llama Isabel y no les quepan dudas que la voy a traer a Salta", anunció.



La relación avanzó a paso firme y rápido. En septiembre del mismo año dieron el "Sí" y tras firmar la libreta roja tuvieron una mega fiesta con 400 invitados en Finca Las Costas, Salta. Ella decidió dejar Buenos Aires para instalarse en el norte argentino y así poder acompañar a su marido en sus compromisos laborales, pero nunca dejó de trabajar y viajó por periodos cortos para grabar las ficciones Amar después de amar (ADDA) y Sandro de América.



Finalmente, en 2017 anunciaron que estaban esperando a su primera hija, Isabel, que nació el 7 de mayo de 2018 y desde entonces, Macedo se dedicó casi a tiempo completo al cuidado de la nena. También hizo partícipes a sus fanáticos de la vida familiar en sus redes sociales. Suele mostrar las cosas que hacen en su vida cotidiana, vacaciones y, ahora, comparte con orgullo los primeros días de Julia.

Fuente: Noticias Argentinas