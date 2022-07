Abel Pintos se sumó al reto y cantó “Mi bebito fiu fiu”

La historia detrás de "Mi bebito fiu fiu"

Abel Pintos, al igual que muchas otras personas en el mundo, no ha podido dejar de cantar la graciosa canción de Tik Tok, 'Mi bebito fiu fiu'. La letra redundante y pegadiza hace que todo el mundo pueda aprenderla rápidamente. Es por eso que el folclorista decidió generar su propia versión de este sencillo, acompañado por la artista Mery Granados, hija de Pablo Granados.En el video subido a todas las plataformas se puede apreciar una bonita versión acústica de 'Mi bebito fiu fiu', en la que los cantantes deben mantener la risa para no tentarse al pronunciar estas estrofas tan divertidas. La grabación rápidamente comenzó a circular por toda la internet y ganar gran cantidad de likes y comentarios positivos por esta rara ocurrencia de Abel Pintos.Mientras viajaban juntos, Abel Pintos y la joven cantante se repartieron la letra y para el cierre incluso armonizaron los versos finales. En menos de 24 horas, el material se convirtió en el video de TikTok con más reproducciones en la cuenta de Mery Granados. Para ampliar la difusión, ambos artistas se ocuparon de grabarse al mismo tiempo con sus celulares.La hija de Pablo Granados es parte de la banda de Abel Pintos desde hace tiempo y es corista de una de las mayores estrellas de la música argentina en el escenario. A partir de ese vínculo, hace poco estrenaron otro dúo más serio que el de “Mi bebito fiu fiu”.A fines de abril, la cantante estrenó “Desconectados”, un tema compuesto por su padre. En el proceso de producción y grabación sumó al autor de “Pájaro cantor” para interpretarla.En el último tiempo una canción se ha vuelto tendencia en todas las plataformas, pero sobre todo en la más utilizada por los jóvenes Tik Tok. El sencillo es conocido como como 'Mi bebito fiu fiu' y aunque muchos creyeron que era tan solo un tema de moda, el mismo posee grandes connotaciones políticas.El tema fue producido por Tito Silva en la voz de Tefi C. Grandes estrellas internacionales se han impresionado con el éxito mundial y lo han interpretado sin tener idea de cómo surgió, es el caso del reguetonero Bad Bunny o el streamer Ibai LLanos.La canción surgió a raíz de una conversación que tuvo el ex presidente de Perú, Martín Vizcarra, con una supuesta amante. En el programa Panorama expusieron los chats completos de WhatsApp que el mandatario habría tenido con la ex candidata al congreso, Zully Pinchi.En los mensajes se podía leer una conversación amorosa subida de tono y por la cual el hombre le habría sido infiel a su esposa, con la que sigue casado en la actualidad. Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey”, le escribió Pinchi a Vizcarra, a lo que él solo respondió: “Te quiero, nos vemos más tarde”.En otra parte de la conversación Vizcarra le envía una foto a su amante y ella le responde, “Fiuuu Fiuuu”, lo que sería un halago o el sonido de un silbido para indicar que se le ve bien.Esta aventura encuadraría muy bien ya que con anterioridad Zully Pichi le había escrito un poema bastante romántico titulado: "¡Las noches que te soñé!". “[…]Envuélveme como un tornado, empápame como caramelo de chocolate y enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina”, dice en una parte el poema, siendo estas líneas parte del estribillo de "Mi bebito Fiu Fiu".Al conocerse la noticia del engaño la creatividad de Tito Silva no pudo esperar y tomando como base instrumental la cancion Stan de Eminem y Dido, acompañada por la voz de la cantante Tefi C, creo este hit que grandes y chicos no paran de reproducir por el mundo entero.