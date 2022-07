Pampita se enojó con una madre del colegio: el motivo

Pampita Ardohain es una figura pública que suele subir contenido relacionado al espectáculo y a su vida personal en sus redes sociales.



Pero aquella cuenta, la que utiliza para trabajar y mostrarle lo que ella quiere al público, no es la única que tiene. También posee una personal en la que muestra sus cosas más íntimas y cotidianas bajo el usuario @PampitaOficial1.



En aquel perfil, no dejan que la sigan periodistas ni fanáticos. Sólo tiene a sus amigos (muchos de ellos, famosos), según pudo confirmar la periodista Maite Peñoñori en Intrusos. Pero ahora tuvo que restringirla aún más porque una madre del colegio filtró una imagen.



“Hubo una mamá del colegio que compartió una foto que era de la familia en un evento”, confirmó en el programa una de las amigas de Pampita, Paula Galloni. Se trataba de una postal familiar donde también aparecía su ex, Benjamín Vicuña.



Tras descubrir esta filtración, la modelo tuvo que borrar algunos de los contactos que tenía en su Instagram personal y sólo dejó a su entorno de máxima confianza. En esta cuenta tiene 5.736 publicaciones, 615 seguidores y 1.130 seguidos. Algunos de los famosos que están dentro son Jimena Barón, Chano Moreno Charpentier, Verónica Ojeda, Tini Stoessel y Leo Sbaraglia, entre otros.